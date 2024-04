Meta aposta em 'LLama 3' para maior eficiência em inteligência artificial

"Nosso objetivo no futuro próximo é tornar o Llama 3 multilíngue e multimodal, capaz de integrar mais contexto e (...) melhor raciocínio", detalhou a empresa.

"Do ponto de vista empresarial, a Meta tem uma grande vantagem quando se trata de criar serviços suportados por anúncios", enquanto a OpenAI carece de experiência nesta área e "depende de assinaturas pagas do ChatGPT e da venda de serviços empresariais", destacou Debra Williamson, analista no Sonata Insights.

