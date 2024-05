Chuvas no RS: nível do rio Taquari passa de 30m e supera marca histórica

O rio Taquari, no Rio Grande do Sul, atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros na madrugada desta quinta-feira (2). O recorde anterior era de 29,9 metros, registrado em 1941.

O que aconteceu

Rio chegou a 31,8 metros às 6 horas da manhã. O nível é o maior registrado na história do Taquari, segundo boletim do Serviço Geológico do Brasil. A altura também ultrapassa o nível das enchentes de setembro de 2023, que chegou a 29,5 metros.

Defesa Civil orientou moradores do Vale do Taquari a saíam de suas casas. "É orientação expressa que os moradores dos municípios de: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança", disse o órgão.