Polêmica na Argentina por aumento de salários de senadores em plena crise

"É uma loucura porque não corresponde aos salários que nós temos", opinou Gabriela Quiroga, uma vendedora de roupa de 31 anos, que contou à AFP que "os negócios não estão vendendo nada" e "cada vez se vê mais gente dormindo nas ruas".

Desde que a notícia veio à tona, o presidente Javier Milei compartilhou publicações que qualificam os legisladores como "cínicos" e "hipócritas", enquanto o ministro de Economia, Luis Caputo, escreveu no X: "Vergonha alheia do Senado ontem".

Luis Juez, presidente do bloco do PRO, aliado do governo, tampouco levantou sua mão e manifestou em suas redes que o aumento "é inoportuno e uma vulgaridade no momento que está vivendo a sociedade".

Um dos senadores mais criticados pelo governo foi Martín Lousteau, presidente da opositora União Cívica Radical, que, para votar a favor, levantou a mão mais ou menos: o registro do momento foi compartilhado mais de 20 vezes por Milei no X.

Lousteau, por sua vez, disse em uma entrevista à rádio que a medida tinha sido consensual por todos os senadores e defendeu o aumento: "Um senador estava ganhando menos do que o tuiteiro do presidente; estava um terço do que [recebe o porta-voz presidencial] Manuel Adorni."

Esta semana, veio à tona a informação de que o porta-voz presidencial terá status de secretário de Estado, com um salário equivalente a cerca de 3.000 dólares (pouco mais de R$ 15.000), e que Karina Milei, irmã de Javier e secretária-geral da presidência, terá status ministerial, ganhando cerca de 4.000 dólares (R$ 20,9 mil).