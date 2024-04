Técnico Julian Nagelsmann renova com a Alemanha até a Copa do Mundo de 2026

"É uma decisão do coração. É uma grande honra treinar a Nationalmannschaft e poder trabalhar com os melhores jogadores do país. Juntos, queremos ter sucesso na Eurocopa em casa, estamos entusiasmados com isso", explicou Nagelsmann, citado no comunicado da DFB.

"Depois disso, estou ansioso para enfrentar o desafio da Copa do Mundo junto com a minha equipe", acrescentou Nagelsmann.

Julian Nagelsmann foi demitido para surpresa de todos no dia 24 de março de 2023 pela diretoria do Bayern de Munique, quando se aproximavam as semanas decisivas de abril e maio, enquanto sua equipe ainda estava na disputa em três competições.

Seis meses depois, o técnico, ainda sob contrato com o Bayern, foi chamado para comandar uma seleção alemã atolada numa das crises mais profundas de sua história, com a demissão no dia 10 de setembro de 2023 do técnico Hansi Flick logo depois de uma humilhante goleada sofrida diante do Japão (4-1).

Os resultados da Alemanha começaram a melhorar durante a janela de março, com escolhas fortes impostas por Nagelsmann, o grande responsável pela volta de Toni Kroos à 'Mannschaft'.

As vitórias contra a França (2-0), em Lyon, e contra a Holanda (2-1) em Frankfurt deram esperança aos torcedores alemães, a menos de três meses do jogo de abertura da Euro-2024, na Allianz Arena, em Munique, contra a Escócia.