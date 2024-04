Uma segunda oportunidade para retalhos de luxo em Paris

Com vontade de mudar sua imagem, o gigante do luxo francês LVMH criou a Nona Source há três anos para vender essas sobras com um desconto considerável para estilistas emergentes.

"Percebi que havia o que chamamos de 'belezas adormecidas' nos depósitos, tecidos magníficos que ficavam ali durante anos após a apresentação das coleções", disse o cofundador do atelier, Romain Brabo.

No ano passado, a Nona Source vendeu cerca de 280 km de tecido, suficiente para aproximadamente 140.000 peças de vestuário.

Entre os clientes habituais se encontra Arturo Obegero, um estilista espanhol de 30 anos que frequenta há alguns anos as Semanas de Moda parisienses, que utiliza apenas materiais reciclados e recicláveis.

Obegero é um estilista independente, que trabalha em seu apartamento e que reconhece que a vida para um pequeno criador como ele é difícil no disputado mundo da moda.

No entanto, conseguiu importantes encomendas, incluindo um corselete para Beyoncé em sua turnê Renaissance, um sinal de sua habilidade e da crescente atratividade pelo desenho que respeita o meio ambiente.