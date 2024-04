Câmara dos EUA aprova ajuda a Ucrânia e Israel e ameaça proibir TikTok

Em pleno ano eleitoral, o assunto se tornou um duelo à distância entre Joe Biden e o ex-presidente americano Donald Trump. Depois de meses de resistência, o líder republicano da Câmara, Mike Johnson, aprovou um pacote de US$ 61 bilhões para a Ucrânia.

O plano de ajuda, principalmente militar e econômica, também autoriza Biden a confiscar e vender ativos russos, para que possam ser usados no financiamento da reconstrução da Ucrânia, uma ideia que ganha adeptos em outros países do G7.

O Kremlin havia afirmado que a ajuda aprovada pelos Estados Unidos "não mudará nada" no front, mas Zelensky insistiu em que seu país precisa dessa verba desesperadamente.

- Taiwan, Gaza e TikTok -

O primeiro capítulo aprovado do plano de assistência à defesa foi o destinado a Taiwan, que tem o objetivo de conter as potenciais ameaças da China àquele território asiático. Essa parte do projeto promovido pelo governo Biden prevê uma verba de cerca de US$ 8 bilhões para que os taiwaneses invistam em submarinos e outros meios de defesa.

O amplo projeto inclui US$ 13 bilhões em ajuda militar para Israel, um aliado histórico dos Estados Unidos, que trava uma guerra com o grupo islamita palestino Hamas na Faixa de Gaza.