Ruud elimina Etcheverry e vai à final do ATP 500 de Barcelona

Porém, teve que mostrar toda a sua tenacidade para dominar o argentino, que o levou ao tie-break em um primeiro set muito acirrado.

No segundo, o norueguês começou quebrando o serviço do adversário, que devolveu a quebra, mas no nono game, Ruud voltou a quebrar o saque de Etcheverry e depois fechou o set e o jogo com seu serviço.

O norueguês aguarda agora o vencedor na final do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo, e o sérvio Dusan Lajovic.

Se Tsitsipas vencer, o grego e o norueguês repetirão a final do Masters 1000 de Monte Carlo que o primeiro venceu no último domingo.

