Inter de Milão, sem rival, conquista seu 20º 'Scudetto' e terá 2ª estrela na camisa

Com o campeão anterior, o Napoli, rapidamente fora do páreo, a Inter passou quase toda a temporada na liderança, deixando apenas migalhas para Milan (líder na 8ª rodada) e Juventus, que assumiu brevemente a liderança na 21ª rodada.

Com a Inter emendando triunfos (incluindo uma série de dez vitórias consecutivas entre janeiro e março), o Milan perdeu a maior parte das suas oportunidades no outono europeu, enquanto a Juve perdeu o equilíbrio no início do ano com apenas sete pontos em nove jogos.

Simone Inzaghi liderou uma imparável máquina de vencer: sua equipe sofreu apenas uma derrota no campeonato, contra o modesto Sassuolo (2-1) no San Siro, no dia 27 de setembro.

A sua campanha é impressionante: 27 vitórias em 33 jogos com, de longe, os melhores números no ataque (79 gols marcados) e na defesa (18 sofridos) na Serie A.

Boa parte desse mérito cabe a Lautaro Martínez, nomeado capitão nesta temporada e artilheiro do campeonato (23), e ao francês Marcus Thuram, que chegou no verão europeu passado vindo do Borussia Mönchengladbach.

- Adeus nas oitavas da Champions -

A Inter de Milão também acertou em suas apostas no goleiro suíço Yann Sommer (19 jogos sem sofrer gols) e no reforço da defesa com o francês Benjamin Pavard.