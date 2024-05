RS tem 281 mil sem luz, 441 mil sem água e dezenas de rodovias bloqueadas

O Rio Grande do Sul ainda contabiliza os estragos causados pelas fortes chuvas que atingem o estado esta semana. Nesta sexta-feira (3), havia pelo menos 281 mil imóveis sem energia elétrica, 441 mil sem água e dezenas de rodovias bloqueadas. As aulas estão suspensas em todas as escolas estaduais.

O que aconteceu

Há 232 mil clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora. As regiões mais afetadas são o Vale do Taquari (105 mil) e o Vale do Rio Pardo (46,3 mil).

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidos pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento, 49 mil clientes sem energia. Desses, 37 mil tiveram a eletricidade cortada como medida de segurança, por solicitação da Defesa Civil, dos bombeiros e da prefeitura, informou a empresa em comunicado, às 19h.