Lautaro Martínez e outros destaques no vigésimo 'Scudetto' da Inter de Milão

Com 23 gols em 29 jogos, Lautaro melhorou mais uma vez sua melhor marca na Serie A, após se tornar o principal atacante da Inter e não mais um personagem secundário.

O jogador de 26 anos, campeão mundial pela 'Albiceleste' em 2022, também tem sido fundamental na boa adaptação de seu companheiro francês Marcus Thuram, ao carregar sobre os ombros o peso de liderar o ataque da equipe.

Marcus Thuram

Os recentes problemas financeiros da equipe levaram a Inter a procurar 'pechinchas' e Thuram provou ser uma aquisição muito melhor do que se poderia imaginar em uma transferência gratuita.

Filho de Lillian, campeão mundial em 1998, o atacante francês voltou ao seu país natal vindo do Borussia Mönchengladbach na última janela do mercado, com a complicada tarefa de preencher a lacuna deixada por Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

E o atacante de 26 anos mais do que respondeu a esta árdua tarefa, marcando 12 gols e ajudando os torcedores a digerir muito melhor a traumática saída de Lukaku, que deixou o clube pela segunda vez nos últimos três verões europeus.