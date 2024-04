Plano de proteção a ambientalistas da América Latina é debatido no Chile

Quinze países que fazem parte do Acordo de Escazú estão discutindo desde esta segunda-feira (22) no Chile um ambicioso plano para proteger os defensores do meio ambiente na América Latina, a região mais perigosa do mundo para esses ativistas.

Escazú é o primeiro tratado da América Latina que garante o acesso à informação em questões ambientais, o direito à participação cidadã em decisões que afetam o meio ambiente e a proteção dos defensores da natureza.

"Devemos defender aqueles que defendem a vida", disse o presidente do Chile, Gabriel Boric, ao inaugurar a terceira reunião das partes deste Acordo na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), em Santiago.