Cinco migrantes morrem durante tentativa de chegar ao Reino Unido pelo Canal da Mancha

"Depois de encalhar em um banco de areia, a embarcação voltou ao mar", afirmou o governo local. "Ao que parece, um tumulto ocorreu no barco superlotado, o que provocou várias vítimas".

Ao menos 15 pessoas morreram em tentativas de atravessar o Canal da Mancha desde o início do ano, segundo um balanço da AFP. Em 2023, 12 migrantes morreram na travessia.

A tragédia anterior aconteceu em 3 de março. Uma menina de sete anos se afogou no Canal de Aa, que deságua no Mar do Norte, quando estava em um pequeno barco com outros 15 migrantes.

O incidente desta terça-feira aconteceu poucas horas após o Parlamento britânico aprovar um polêmico projeto de lei que autoriza a expulsão para Ruanda a demandantes de asilo que entraram de maneira ilegal no Reino Unido.

Em 2023, 29.437 migrantes alcançaram as costas da Inglaterra a partir do norte da França, contra 45.774 em 2022, ano que registrou o recorde de chegadas, segundo o Ministério britânico do Interior.