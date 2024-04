Hezbollah ataca posições militares no norte de Israel após morte de um de seus membros

O Hezbollah anunciou nesta terça-feira (23) que atacou duas posições militares no norte de Israel com drones, em resposta à morte de um dos seus membros em um bombardeio israelense no sul do Líbano.

O Hezbollah libanês troca tiros diariamente com Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas palestino na Faixa de Gaza, há mais de seis meses.

Os combatentes do Hezbollah "executaram um bombardeio" com drones contra duas posições militares israelenses, no norte da cidade do Acre, anunciou o movimento pró-Irã em um comunicado.