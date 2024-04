Governo dos EUA pagará US$ 139 milhões às vítimas de ex-médico da equipe de ginástica

A inação das autoridades permitiu ao médico agredir sexualmente mais jovens até ser finalmente preso em 2016.

Os acordos anunciados na segunda-feira "resolverão queixas administrativas contra os Estados Unidos que alegavam que o FBI não conseguiu conduzir uma investigação adequada sobre a conduta de Nassar", disse o Departamento de Justiça.

Em depoimento perante um comitê do Senado dos Estados Unidos em setembro de 2021, o diretor do FBI, Christopher Wray, reconheceu as falhas da agência, que ele descreveu como "imperdoáveis".

"Lamento especialmente que houvesse pessoas no FBI que tiveram a sua própria oportunidade de prender este monstro em 2015 e falharam", disse Wray, dirigindo-se às vítimas do médico.

As vítimas de Nassar chegaram a um acordo de US$ 380 milhões com a Federação de Ginástica dos EUA em 2021.

A Federação declarou falência em 2018, depois que uma onda de acusações contra Nassar inundou a organização.