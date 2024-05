Governo promete ajudar a reconstruir RS, mas não sabe quanto vai custar

Defesa Civil fará levantamentos. Ele declarou que o governo estadual e cada prefeitura enviarão uma relação dos prejuízos e custos de reconstrução. Estes documentos precisam de homologação da Defesa Civil e, com base neles, serão calculados os repasses federais.

Não é o governo federal que estabelece um valor. O valor vem dos planos que são apresentados.

ministro Paulo Pimenta

Ontem, em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula (PT) já havia prometido apoio total ao estado, mas também não falou em cifras. Um gabinete de crise foi estabelecido no Palácio do Planalto com sete ministros, e o governo federal anunciou que instalará um escritório de monitoramento em Porto Alegre a partir de segunda-feira (6).

Pontes e estradas foram destruídas com as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Redes sociais

Resgate é prioridade

Momento é de ajudar as vítimas. Paulo Pimenta afirmou que a reconstrução é tarefa para um segundo momento, quando as pessoas estiverem a salvo e podendo voltar para suas casas.