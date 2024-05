Polícia abre inquérito sobre morte de preso por cortar corda de trabalhador

Agressão é investigada

Depen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná) diz que caso está sob investigação das autoridades competentes. Eles informaram que a Corregedoria Geral, responsável pelo procedimento administrativo de apuração do caso, recentemente comunicou sobre a "suposta" ocorrência de agressão contra o preso.

Conselho Administrativo-Disciplinar da prisão onde Raul estava também "trabalha" para responsabilizar os autores das agressões. "Considerando tratar-se de fato ocorrido no interior de cela de custódia, local sem permanente visibilidade dos servidores, todas as pessoas privadas de liberdade recolhidas no ambiente em questão passam a compor as investigações e inquérito policial", informou a Polícia Penal em nota ao UOL.

A reportagem questionou, mas a Polícia Penal não respondeu se procedia à acusação da defesa de que a unidade prisional não avisou a família e os defensores de Raul sobre ele ter sido agredido e socorrido até uma unidade de saúde em 3 de abril.

Relembre o caso

O caso ocorreu no dia 14 de março. Raul Pelegrin, que residia na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador que limpava a fachada do edifício. A vítima estava a 18 metros do chão e só não caiu do 6º andar devido ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda. O prédio fica localizado no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).