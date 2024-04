NBA investiga irmão de Jokic por dar soco em torcedor

A NBA está investigando um incidente em que um irmão de Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets, supostamente deu um soco num torcedor após a vitória de segunda-feira sobre os Lakers nos playoffs, noticiou nesta terça-feira (23) a imprensa americana.

A agressão de Strahinja Jokic, irmão mais velho do pivô sérvio, teria ocorrido logo após Jamal Murray marcar a cesta no último segundo com que os Nuggets venceram os Lakers por 101 a 99, o que levou s torcedores ao delírio na Ball Arena, em Denver.

Naquele momento, Strahinja, que estava acompanhado por outro de seus irmãos, Nemanja, confrontou um torcedor na arquibancada e aparentemente deu um soco em seu rosto, relataram os sites de notícias de entretenimento TMZ e The Athletic.