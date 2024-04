Olivier Giroud chega a acordo para jogar no Los Angeles FC da MLS

O maior artilheiro da história da seleção francesa, Olivier Giroud, chegou a um acordo para jogar no Los Angeles FC, time da liga norte-americana (MLS) para o qual vai se transferir em agosto, confirmou o entorno do jogador após informações divulgadas pela emissora RMC.

O atacante de 37 anos, cujo contrato com o Milan termina em 30 de junho, se comprometeu com seu novo clube por uma temporada e meia, a partir de 1º de agosto, segundo a emissora francesa.

Depois de três temporadas no Milan, o time californiano será o oitavo na carreira do veterano artilheiro, depois de Grenoble, Istres, Tours, Montpellier (onde conquistou a Ligue 1 em 2012), Arsenal (2012-2018) e Chelsea (2018-2021), com o qual venceu a Liga dos Campeões em 2021.