ONU exige investigação internacional após descoberta de valas comuns em hospitais em Gaza

O gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou-se "horrorizado" com a destruição dos dois principais hospitais de Gaza.

O alto comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, exigiu "investigações independentes, eficazes e transparentes" sobre o ocorrido.

"Dado o clima de impunidade reinante, os investigadores internacionais devem participar neste processo", disse ele.

Segundo Israel, o Hamas usa hospitais para realizar ataques e esconder túneis e armas. O movimento islamista palestino nega estas acusações.

Segundo autporidades de Gaza, 283 corpos foram encontrados no hospital Nasser, um número que o alto comissário da ONU tenta verificar.

"As vítimas foram enterradas muito profundamente no solo e cobertas por lixo", disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, aos jornalistas, acrescentando que as vítimas incluíam idosos e mulheres.