Países ricos têm 'dívida moral' anual de US$ 500 bilhões com os pobres, diz Nobel da Economia

"Estes danos se concentrarão nos países pobres fora da OCDE", acrescentou, destacando a responsabilidade dos países ricos na mudança climática.

O grupo das grandes potências ocidentais G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, onde vive 10% da população mundial, emite cerca de 25% do CO2 ligado ao sistema de energia mundial, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).

Para fazer o seu cálculo, Esther Duflo baseia-se nos estudos do economista americano Michael Greenstone que, com base em um valor monetário dado a um ano de vida e no efeito do aquecimento global sobre a mortalidade, avalia em 37 dólares o custo de uma tonelada de carbono.

Esse custo, multiplicado pela quantidade de emissões anuais atribuíveis à Europa e aos Estados Unidos, ou seja, 14 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, dá um total de 518 bilhões de dólares de "dívida moral", segundo Duflo.

Para cobri-lo, a economista propõe dois mecanismos: aumentar o imposto mínimo para multinacionais e tributar grandes fortunas.

A ajuda financeira climática que os países ricos devem aos países em desenvolvimento é atualmente de 100 bilhões de dólares por ano, embora se espere que esse valor seja revisado em alta durante a cúpula COP29 da ONU sobre a mudança climática, que acontecerá em Baku, em novembro.