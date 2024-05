Salles ironiza foto de Tabata com Serra e cita 'Tio Paulo'; deputada rebate

Postagem de Salles já acumula mais de 34,1 mil curtidas no Instagram. A publicação também teve mais de seis mil comentários. Em janeiro, ele desistiu de concorrer à Prefeitura pela segunda vez. A primeira foi em junho do ano passado, quando ele desagradou o PL por anunciar a candidatura sem autorização do partido, que já negociava o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), informou o Estadão Conteúdo.

Em vídeo, Tabata disse que publicação foi "extremamente desrespeitosa". Ela declarou que "não vale tudo por like" e explicou que, como pré-candidata, optou por conversar com os últimos ex-prefeitos de São Paulo — João Doria, Gilberto Kassab, Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luiza Erundina e José Serra.

Pré-candidata diz que conversa com Serra foi "das mais lúcidas e inspiradoras" que ela teve nos últimos meses. "É muito importante que a gente não se esqueça que as pessoas têm uma história que não pode ser ultrajada dessa forma", acrescentou, citando ainda algumas iniciativas que o tucano teve durante a sua vida política.

Ao UOL, a deputada também comentou que a postagem desrespeita um homem morto e o luto de sua família. "Eu sinto muito que haja políticos que nada fazem por São Paulo, mas fazem de tudo para conseguir likes nas redes sociais", finalizou. A reportagem tenta contato com a assessoria de José Serra. A matéria será atualizada em caso de retorno.