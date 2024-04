Princesa Catherine mantém tradição de publicar fotos nos aniversários dos filhos

Esta nova foto é a primeira que compartilha depois da tempestade midiática causada por ter manipulado uma imagem sua com os três filhos no mês passado, também publicada nas redes sociais pelo casal por ocasião do Dia das Mães no Reino Unido.

Essa foto pretendia acabar com as especulações sobre a ausência da princesa, que não aparecia em público desde a operação abdominal em meados de janeiro.

Depois disso, a própria Catherine anunciou em um vídeo publicado no final de março que estava com câncer e fazendo quimioterapia.

Na terça-feira, a agência de notícias britânica PA indicou que a foto do príncipe Louis "não foi manipulada", especificando que foi tirada "nos últimos dias em Windsor", onde William e Catherine vivem com os seus três filhos.

mhc/spe/psr/mb/aa/fp

© Agence France-Presse