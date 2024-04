Cavalos do exército fogem no centro de Londres e deixam quatro feridos

Um total de sete cavalos escaparam, de acordo com a agência britânica Press Association.

Os animais "foram controlados e devolvidos ao acampamento. Vários funcionários e cavalos ficaram feridos e estão recebendo o tratamento médico adequado", acrescentou a mesma fonte.

Por volta das 08h25 no horário local (04h25 no horário de Brasília), as ambulâncias intervieram para ajudar uma pessoa que havia caído de um cavalo perto do Palácio de Buckingham, uma área onde estão localizados os estábulos de vários regimentos do exército.

A equipe de saúde foi chamada para três locais diferentes e hospitalizou quatro pessoas.

A imprensa britânica informou que vários cavalos foram vistos galopando soltos, de acordo com testemunhas que relataram que um táxi e um ônibus tiveram as janelas quebradas.

Segundo a polícia, dois dos animais foram capturados no distrito de Limehouse, a mais de oito quilômetros a leste do Palácio de Buckingham.