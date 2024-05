A busca desesperada por pessoas no Rio Grande do Sul

Familiares e voluntários se mobilizam à procura de desaparecidos e de resgate para pessoas ilhadas pelas enchentes. Mais de 780 mil foram impactados até agora. De Brasília, Claudia Lisboa ajuda o genro a localizar a tia-avó dele, Maria Amenaide Freitas Maldini, moradora de Guaíba, no Rio Grande do Sul, estado assolado pelas enchentes. Neste domingo (05/04), completaram-se 24 horas sem que a família tivesse notícias da idosa de 84 anos, que toma remédio controlado e é surda.

"Ela estava com a cuidadora no momento do resgate, mas deixaram o cachorro dela, Obama, para trás. A cuidadora foi para um local e ela, para outro. Estamos achando que ela retornou [para casa] para buscar o cachorro", narra Lisboa à DW.

Regina Oliveira passou os últimos dois dias à procura do pai, Pedro Paulo Terres da Silva, de 93 anos, desaparecido em Canoas. De Novo Hamburgo, a cerca de 30 quilômetros de distância, os familiares de Silva buscam informações e mobilizam quem podem, já que as pontes que interligam as duas cidades estão interditadas por causa das inundações.