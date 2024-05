Chuvas no RS: 20 mil pessoas foram salvas em ações de resgate, diz governo

Leite citou o slogan do governo federal, "união e reconstrução". Ele afirmou que conta com a ajuda de Lula e seus ministros no trabalho de recuperação do que chamou de "maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul".

O senhor colocou como lema do seu governo 'união e reconstrução'. O Brasil já precisava de união antes, a reconstrução do país já era necessária, mas agora é concreta, é material". Governador do RS, durante coletiva de imprensa neste domingo (5).