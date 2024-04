Israel afirma que ajuda dos Estados Unidos envia 'mensagem forte' a seus inimigos

A operação de retirada duraria de duas a três semanas e aconteceria em coordenação com Estados Unidos, Egito e outros países árabes, segundo as mesmas fontes.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que estava examinando uma "série de medidas que devem ser adotadas na preparação para as operações em Rafah, em particular sobre a retirada dos civis".

Uma operação do tipo "seria um crime", declarou à AFP o diretor do serviço de imprensa do governo em Gaza, Ismail Al Thawabta, insistindo que o centro do território e a cidade de Khan Yunis "não podem receber de forma alguma" os 1,5 milhão de deslocados de Rafah.

Imagens de satélite da empresa Maxar Technologies mostram tendas instaladas recentemente no sul. Para Jan Egeland, secretário-geral da ONG 'Norwegian Refugee Council' (NRC), uma ofensiva terrestre em Rafah, "o maior campo de deslocados" do mundo, levaria a uma "situação apocalíptica".

- 340 cadáveres exumados -

A guerra não dá sinais de trégua. O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que bombardeou posições de lançamento do Hamas no sul da Faixa durante a noite.