Liverpool perde para o Everton (2-0) e se afasta da luta pelo título inglês

Os 'Reds', que conquistaram a Copa da Liga em fevereiro, perderam força na reta final da temporada, com eliminações na Copa da Inglaterra e na Liga Europa, e uma má sequência no campeonato inglês que os distancia do título da Premier League.

A despedida anunciada de Klopp será menos feliz do que o esperado, prejudicada por esta queda de resultados no pior momento possível da temporada.

"Só posso pedir desculpas à torcida. Deveríamos ter feito melhor, mas não fizemos", declarou o técnico alemão à Sky Sports.

Os "Toffees" não venciam o arquirrival Liverpool em Goodison Park desde o dia 17 de outubro de 2010 (2-0) no campeonato inglês.

"Se jogarmos como hoje, não temos nenhuma chance de nos considerarmos na luta pelo título", disse o capitão dos 'Reds', o holandês Virgil van Dijk.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Everton (16º, com 33 pontos) na Premier League , três dias depois do triunfo sobre o Nottingham Forest. Com essa boa sequência a equipe comandada pelo técnico Sean Dyche tem oito pontos de vantagem sobre o Luton (18º, 25 pontos) o primeiro a ocupar a zona de rebaixamento.