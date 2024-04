Misterioso quadro de Klimt é leiloado na Áustria por 30 milhões de euros

Desde a sua apresentação em janeiro, uma multidão compareceu a exposições em Suíça, Alemanha, Reino Unido e Hong Kong para admirá-lo.

O quadro, iniciado em 1917 e não concluído, representa uma jovem morena com traços precisos, com uma grande capa ricamente decorada com flores, sobre um fundo vermelho vivo.

O pintor morreu no ano seguinte, e o mistério, muito debatido na imprensa especializada, continua sobre a identidade da modelo.

Quem é esta jovem vienense da alta burguesia que visitou nove vezes o ateliê do venerado gênio de sua época?

Sabe-se que fazia parte da família Lieser, uma grande dinastia industrial judaica e mecenas das vanguardas artísticas.

É uma das duas filhas, chamadas Helene e Annie, de Henriette (Lilly) Lieser, rica divorciada e pioneira da emancipação feminina? Ou a filha de seu cunhado Adolf, Margarethe, como consta no primeiro catálogo completo das obras de Klimt, realizado nos anos 1960?