Moraes arquiva ação contra Bolsonaro por estadia na embaixada da Hungria

No âmbito dessa investigação, iniciada em 8 de fevereiro, Bolsonaro foi proibido de deixar o país e teve o passaporte confiscado pela Polícia Federal (PF).

Mas em março, o jornal americano The New York Times revelou que o ex-presidente entrou na embaixada húngara em 12 de fevereiro e deixou o local em 14 de fevereiro, dois dias depois.

Isso levou à abertura de uma investigação judicial sobre o episódio.

No entanto, "não vislumbro desrespeito às medidas cautelares impostas" a Bolsonaro, concluiu Moraes, ao negar que a embaixada represente uma extensão de território estrangeiro e, portanto, uma violação da restrição.

A defesa de Bolsonaro confirmou a visita, que justificou dizendo que foi atendendo a um convite no qual o ex-presidente "conversou com diversas autoridades do país amigo, atualizando os contextos políticos dos dois países".

"Qualquer outra interpretação [...] faz parte da ficção", indicaram então os advogados do ex-presidente.