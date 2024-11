Peru e Chile empatam sem gols no fechamento da rodada das Eliminatórias

Peru e Chile empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira (15), em Lima, e complicaram seriamente suas chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026, no jogo que fechou a 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Melhor na partida, a seleção peruana não conseguiu aproveitar o fator casa para sair com a vitória, que tiraria a equipe do fundo da tabela.

O placar poderia ter saído do zero nos acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti a favor dos anfitriões por uma falta de Eduardo Vargas sobre Gianluga Lapadula, mas a jogada foi anulada após revisão do VAR.