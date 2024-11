Em jogo com final emocionante, Uruguai vence Colômbia pelas Eliminatórias

"Vitórias como a de hoje são revigorantes no sentido de que aproximam todas as partes que estão ao redor em um sentimento tão forte, como é a seleção nacional no Uruguai", disse o técnico Marcelo Bielsa em entrevista coletiva após a partida.

Com o resultado, os uruguaios, cuja última vitória havia sido na Copa América, voltam à vice-liderança das Eliminatórias com os mesmos 19 pontos da Colômbia, três atrás da líder Argentina.

A 'Celeste' será adversária do Brasil (4º, 17 pontos) na próxima terça-feira, na Fonte Nova, em Salvador, no último jogo de ambas as equipes em 2024. Em caso de vitória, a Seleção ultrapassa o Uruguai e pode terminar o ano como vice-líder, dependendo do resultado da Colômbia contra o Equador.

gfe/cl/cb

© Agence France-Presse