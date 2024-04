Presidente iraniano viaja ao Sri Lanka sem seu ministro do Interior, com pedido de prisão feito pela Argentina

Na terça-feira, a Argentina solicitou a prisão internacional do ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, em relação ao atentado que deixou 85 mortos em Buenos Aires há 30 anos.

A Interpol emitiu um alerta vermelho para a prisão de Vahidi a pedido da Argentina, que por sua vez solicitou aos governos do Paquistão e do Sri Lanka que prosseguissem com a prisão, segundo a chancelaria do país sul-americano.

À época do atentado, Vahidi era comandante da Força Quds, unidade de operações secretas da Guarda Revolucionária iraniana.

O ataque à AMIA foi o segundo contra a comunidade judaica argentina, a maior da América Latina, depois do ataque de 1992 contra a embaixada israelense, que deixou 29 mortos. Ambos os ataques ficaram impunes.

O Irã nega o seu envolvimento e sempre recusou a extradição de oito iranianos solicitada em 2006 por tribunais argentinos. Entre eles estão o ex-presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, o ex-assessor cultural do Irã em Buenos Aires Mohsen Rabbani e Vahidi.

