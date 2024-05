Deputada Amália Barros segue na UTI após cirurgia; marido agradece orações

Paciente está internada desde o dia 1º de maio. A deputada é vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Ela está sob os cuidados da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar. A médica é conhecida por cuidar de famosos e políticos, e chegou a ser cotada para o ocupar o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar também está sob supervisão do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião do aparelho digestivo da unidade hospitalar.

Deputado e marido pedem que orações continuem pela saúde da parlamentar. Em vídeo divulgado neste domingo (5), o deputado Abilio Brunini (PL-MT) e Thiago Boava, companheiro de Amália, afirmaram que a visitaram e ela está se recuperando, tendo uma "melhora significativa", após passar por "procedimentos cirúrgicos bem difíceis".

Ela saiu do estado "gravíssimo", mas continua ainda com observações de um tratamento grave. "Gente, muito obrigada pelas orações de vocês, foram fundamentais. Oração tem um poder absurdo. Amália é um milagre de Deus. Muito obrigado mesmo pelas mensagens de carinho", disse Thiago.