Xavi seguirá como técnico do Barcelona

Depois de ter anunciado no final de janeiro que deixaria o cargo após o término da atual temporada, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, seguirá no banco do clube que o revelou, confirmou nesta quarta-feira (24) o Barça à AFP.

Como afirmaram vários veículos da mídia espanhola nas últimas horas, o treinador catalão, que renovou até 2025 no outono europeu passado, concordou em cumprir o seu contrato após um dia de reuniões com o seu presidente Joan Laporta e com o diretor esportivo do Barça, o luso-brasileiro Deco.

Xavi havia anunciado que deixaria o Barça "no dia 30 de junho", depois de uma série de maus resultados em janeiro terem culminado em uma humilhação em casa diante do Villarreal (5-3). Naquele momento, ele considerou que o seu "sonho" de treinar o clube onde foi revelado e onde jogou durante a maior parte de sua carreira havia se tornado algo "cruel e desagradável".