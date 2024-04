Artista austríaco 'desconstrói' o 'Mein Kampf', de Hitler, para fazer livro de culinária

Dentro de uma cafeteria de Viena, Andreas Joska-Sutanto recorta as páginas do "Mein Kampf" letra por letra para "desconstruir" a negatividade da obra de Adolf Hitler e transformá-la em um livro de culinária, em um projeto colossal que pode levar décadas.

O artista austríaco começou seu minucioso trabalho quando os direitos do manifesto político do ditador - que estabeleceu as bases da ideologia nazista a partir de sua publicação, em 1925 - se tornaram públicos há oito anos.

"Estou na página 100", diz à AFP este designer gráfico de 44 anos. Após quase 900 horas de trabalho com um estilete afiado, ele concluiu apenas um quarto deste projeto titânico.