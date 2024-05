Bolsonaro vai tratar infecção na pele e nova obstrução intestinal em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma nova obstrução intestinal e mudou planos que tinha de ser transferido em Brasília para tratar um quadro de erisipela diagnosticado no sábado (4).

O que aconteceu

Bolsonaro está em voo para São Paulo. A mudança de planos foi feita após exames diagnosticarem uma nova obstrução no ex-presidente durante a madrugada, segundo o advogado Fabio Wajngarten.

Ex-presidente teve infecção na perna e estava internado em Manaus (AM). Ele estava na cidade para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura. Na sexta-feira (3), Bolsonaro já embarcou sentindo desconforto, mas só procurou antedimento no dia seguinte.