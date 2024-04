Confrontos entre Ucrânia e Rússia provocam pelo menos sete mortos

O Kremlin anexou ambas as regiões no final de 2022, embora as forças russas ainda lutem para obter o controle total.

"Um homem e uma mulher morreram como resultado de um ataque a um carro civil. Seus quatro filhos pequenos ficaram órfãos", escreveu Evgeni Balitski, instalado pela Rússia como autoridade em Zaporizhzhia, nas redes sociais.

O governante russo da região de Kherson, Vladimir Saldo, afirmou separadamente que duas outras pessoas morreram por fogo ucraniano em Dnipriani.

