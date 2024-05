Chuva perde força no RS neste domingo (5); temperatura sobe na capital

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e já deixaram ao menos 55 mortos vão começar a perder força neste domingo (5), segundo a Climatempo. A previsão indica a diminuição da instabilidade, apesar de áreas de nebulosidade e pancadas de chuva em diferentes regiões do estado durante o dia.

O que aconteceu

Previsão para chuva no domingo é de 70% em Porto Alegre, ante 93% do sábado (4). A temperatura também sobe, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC. O sol deve aparecer entre nuvens, com chuva passageira e isolada durante o dia. No período noturno, o tempo fica firme na capital.

Em outras regiões do estado, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e eventuais rajadas de vento. Essas condições devem acontecer nas regiões dos Vales (Vale do Jacuí, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Vale do Caí), das Missões (noroeste), centro do estado, na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral norte. Segundo a Climatempo, ainda há risco para alagamentos e enchentes no estado.