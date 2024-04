Independentistas anunciam fim da coalizão com os ecologistas na Escócia

Lorna Slater, que lidera o Partido Verde com Patrick Harvie, acusou o SNP de "covardia política" e disse que o partido estava "vendendo as gerações futuras para apaziguar as forças mais reacionárias do país".

Para o líder dos conservadores escoceses, Craig Hoy, o fim da coalizão representa "uma humilhação" para Humza Yousaf.

O partido independentista enfrenta um momento difícil desde a renúncia surpreendente, em fevereiro de 2023, de sua carismática líder Nicola Sturgeon, que foi sucedida por Humza Yousaf.

Além disso, o partido está ameaçado por uma forte ascensão do Partido Trabalhista na Escócia antes das eleições legislativas britânicas, que ainda não foram marcadas, mas que devem acontecer até o fim de janeiro de 2025.

ctx/psr/zm/fp

© Agence France-Presse