Jornalismo luta enquanto 'desertos de informação' aumentam nos EUA

Em uma fazenda urbana, Matti Gellman, repórter do Baltimore Banner, é a primeira a fazer perguntas durante uma recente coletiva de imprensa com o governador do estado de Maryland e o famoso chef José Andrés.

Com um caderno debaixo do braço e um boné com o logotipo de seu veículo, Gellman está iniciando sua carreira como jornalista durante uma época em que a profissão perde peso nos Estados Unidos, a ponto de alguns considerarem-a em "extinção".

Ela e seus colegas estão na linha de frente de uma batalha contracorrente, em busca de formas inovadoras de sustentar o jornalismo local.