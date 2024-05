Sakamoto: Não temos guerra, mas teremos cada vez mais refugiados ambientais

Leonardo Sakamoto ainda ressalta o "clima maluco" provocado pelo aumento da temperatura, em meio aos negacionistas climáticos que tentam justificar a atual tragédia como algo isolado e que só ocorreu igual décadas atrás.

O pessoal precisa entender que as pessoas falam 'poxa, mas choveu muito em 1941 e agora tá chovendo então não tem a ver com mudança climática'. A gente pode discutir isso e tem várias peculiaridades, mas o aquecimento médio da temperatura do planeta em alguns graus faz com que o clima fique maluco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O clima ficando maluco, determinados eventos extremos que aconteciam com frequência média de anos, décadas, séculos acabam acontecendo com frequência média quase anualmente. O Rio Grande do Sul a gente teve em 2023 e 2024, com um el niño potencializado pelas mudanças climáticas. Aquilo que acontecia em décadas passa a acontecer em anos. Não é que não acontecia antes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

