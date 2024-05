Lille perde para o Lyon e segue fora do pódio da Ligue 1

O Lille (4º) perdeu por 4 a 3 em casa para o Lyon (7º) em uma partida repleta de reviravoltas e gols, nesta segunda-feira (6) pela 32ª rodada da Ligue 1.

A derrota mantém o Lille no quarto lugar, que obrigaria o clube a disputar um 'playoff' em agosto em busca da última vaga na Liga dos Campeões. Na França, os três primeiros se classificam diretamente para a Champions e o atual terceiro colocado é o Brest, que no sábado empatou em 0 a 0 com o Nantes (14º), ampliando para dois pontos a vantagem sobre o Lille.

A quatro pontos do Lille está o Nice (5º), que tem um jogo a menos, que será disputado em 14 de maio contra o já campeão Paris Saint-Germain.