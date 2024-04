Membros do Conselho Presidencial do Haiti juram seu cargo

Os nove membros do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, encarregados de restaurar a ordem em um país abalado pela violência das gangues, prestaram juramento nesta quinta-feira (25) no Palácio Nacional e estão prontos para serem empossados, de acordo com uma autoridade de um partido político.

Imagens da mídia local mostram os membros do conselho durante a cerimônia de posse, acompanhados pela música de uma fanfarra.

O questionado primeiro-ministro Ariel Henry, que havia anunciado em 11 de março que renunciaria assim que as novas autoridades fossem empossadas, oficializou sua saída em uma carta.