Motorista de Porsche 'não tem condição de ir a presídio normal', diz defesa

Advogado cita "repercussão midiática" em torno do crime e segurança como argumentos para solicitação. Segundo Marzagão, ele irá até o fórum na segunda-feira (6) para fazer a solicitação e conversar com o juiz ou setor responsável pelo possível processo de encaminhamento de Fernando ao P2 de Tremembé.

Fernando se prontificou a cumprir a determinação judicial da prisão, alega o defensor. No entanto, o advogado destacou à reportagem que, após a decisão, pediu para o cliente "esperar" e, então, a Polícia Civil já decidiu procurá-lo no sábado. Marzagão falou ao UOL que não foi procurado pelas autoridades para agendar uma possível conversa sobre a entrega do condutor.

"Eu acho que o perfil dele [Fernando] é Tremembé", afirma o advogado. De acordo com o defensor, a conversa com o Poder Judiciário também é uma forma de fazer com que o empresário se entregue à polícia sem que a situação seja "muito midiática". Ele ainda informou que a defesa vai recorrer da decisão judicial para a prisão do motorista.

Então, ele [Fernando] está disposto [a se entregar], está tranquilo. (...) Então, assim, eu só quero a garantia da integridade física dele. Eu vou primeiro no fórum conversar, só para ter um lugar seguro por que eu acho que não tem condições de [o Fernando] ir para um presídio normal.

Advogado Jonas Marzagão, defensor de Fernando, ao UOL

Empresário é considerado foragido

Com o mandado em mãos, uma equipe do 30º Distrito Policial (Tatuapé) foi ao endereço do empresário na Vila Regente Feijó, na zona leste de São Paulo, para cumprir a decisão da Justiça na tarde de sábado (4). Como ele não foi encontrado, o condutor do carro de luxo passou a ser considerado foragido.