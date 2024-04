Moradores de Gaza procuram parentes nas valas comuns do hospital Nasser

"Meu coração de mãe dizia que era Nabil", declarou Reem Zidan à AFP na quarta-feira, depois de recuperar o corpo do filho de 22 anos, exumado por uma escavadeira perto do hospital Nasser de Khan Yunis, em Gaza.

As tropas israelenses atacaram o hospital durante vários dias, alegando que o movimento islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, utiliza o local para fins militares.

Após a recente retirada dos soldados israelenses, as autoridades palestinas afirmam que descobriram valas comuns no hospital Nasser, o mais importante do sul da Faixa de Gaza.