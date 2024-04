Pás do moinho de vento do Moulin Rouge de Paris desabam

As pás do moinho de vento do famoso cabaré parisiense Moulin Rouge desabaram durante a noite, informaram os bombeiros nesta quinta-feira à AFP, confirmando uma informação do canal BFMTV.

O acidente não deixou feridos e não há risco de colapso na estrutura do imóvel, segundo os bombeiros.

"É a primeira vez que um acidente como este acontece desde a abertura do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889", afirmou a empresa proprietária do local à AFP.