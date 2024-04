Swiatek, Bia Haddad e Gauff estreiam com vitória em Madri; Osaka é eliminada

Mas embora tenha aberto 4-1 no segundo set e a partida parecesse caminhar para uma vitória fácil, Wang conseguiu reagir e empatar em 4-4.

A polonesa voltou a acelerar para fechar a partida, ajudada por uma dupla falta da chinesa que levou ao primeiro dos dois match points que a número 1 teve a seu favor.

"Adoro este lugar. Conheci a cidade um pouco melhor no ano passado. Então desta vez me sinto mais confortável aqui", disse Swiatek após o jogo.

Também nesta quinta-feira a russa Liudmila Samsonova eliminou a ex-número um Naomi Osaka, na segunda rodada do torneio, ao vencer por 6-2, 4-6 e 7-5 em duas horas e 22 minutos.

Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, se recuperou de duas quebras de saque no segundo set para forçar um terceiro decisivo, no qual Samsonova, número 17 do mundo, acabou vencendo.

A japonesa, que voltou às quadras em janeiro após uma longa pausa, havia conquistado sua primeira vitória no saibro em dois anos na quarta-feira, em Madri, contra a belga Greet Minnen.