Trump ouve no tribunal interrogatório a editor de tabloides

David Pecker, editor do tabloide National Enquirer e primeira testemunha a depor, detalhou sua relação com o magnata republicano e a prática conhecida como "pegar e matar", que consiste em comprar notícias potencialmente prejudiciais para que não sejam divulgadas.

Foi assim com o pagamento à modelo da Playboy Karen McDougal, a quem o National Enquirer deu 150 mil dólares (789 mil reais na cotação atual) por uma história que ela tentava vender durante a campanha de 2016 sobre um caso extraconjugal que teve com o magnata e que nunca foi publicada.

"Compramos a história para que nenhum outro veículo a publicasse. Não queríamos que prejudicasse Trump ou atrapalhasse sua campanha", reconheceu o homem de 72 anos à Promotoria.

A acusação alega que que este acordo fazia parte de um plano mais amplo.

"As histórias sobre o sr. Trump", bem como as "histórias negativas sobre seus adversários (...) aumentam as vendas" do jornal e beneficiaram a campanha do magnata, reconheceu Pecker na terça-feira.

- "Acordo amigável" -

Em um "acordo amigável" com o então advogado de Trump, Michael Cohen ? que também será uma das principais testemunhas da acusação ?, o ex-editor do tabloide afirmou acreditar que seria reembolsado pela quantia que pagou para não publicar a história de McDougal.