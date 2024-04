Entre lágrimas e raiva, migrantes tentam chegar ao Reino Unido a partir de praia francesa

A mulher acaba se rendendo. A embarcação sobrecarregada, empurrada pelas ondas até a costa, ficou presa perto dos policiais.

A bordo, alguns gritam, outros imploram à polícia que não intervenha. Um agente se aproxima. À sua frente, um sudanês de cerca de 20 anos se levanta, arranca o colete salva-vidas com raiva e desaba desesperado.

O policial, com água até os joelhos, crava sua faca no bote e dá um passo atrás enquanto o jovem, à beira das lágrimas, xinga incansavelmente em inglês: "Fuck you, fuck you!"

"É uma operação de resgate", alega o agente na frente da embarcação, cujo motor não funciona corretamente, e que, segundo ele, nunca teria chegado a seu destino.

Os migrantes dão meia volta e retornam ao bosque, exceto pelo jovem sudanês que fica próximo ao bote desinflado.

- Segunda chance -

Alguns minutos mais tarde, aparece outro grupo de várias dezenas de migrantes. Quando seu "taxiboat" chega perto da costa, tentam fugir dos policiais.