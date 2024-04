EUA: inflação volta a subir em março, a 2,7% em ritmo anual

Grande parte do aumento veio do setor de serviços, que registrou avanço de 4,0%.

Entre os itens mais voláteis, os preços da energia subiram 2,6% em um ano, enquanto os preços dos alimentos subiram 1,5%.

Apesar de uma queda expressiva da inflação desde 2022, o índice permanece um desafio nos Estados Unidos, o que reduz a probabilidade de um corte nas taxas de juro por parte do Fed (Banco Central) no meio do ano.

Também dificulta a campanha de reeleição do presidente americano, Joe Biden, no momento em que o democrata tenta convencer o eleitorado ainda cético de que a economia está no caminho correto, antes das eleições de novembro.

